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ATAOタートル ブラウン定価35,000円公式オンラインではもう販売がないようです。とても上質なスムースレザーを使用しているそうです。▼付属品・ショルダー紐（未使用）・不織布巾着・ショッパー※ウエストポーチ用ベルトなし ショールダーバッグとしてお使いいただける方◎▼状態・約2年使用・角スレあり 色が淡いためか周りからは気付かれませんでした。※必ず画面を明るくしてアップでご確認下さい。・裏面、内側裏地にやや黒ずみあり仕事で気に入って使っていましたが職場が変わり使用しなくなりました。表面は拭き取り、裏地は中性洗剤で汚れを落としましたˆˆ