新品☆modaprincpe モーダプリンチペ　本革長財布　エナメル加工

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商品詳細
modaprincpeモーダプリンチペ 本革長財布 エナメル加工で、新品・未使用です！色はトパーズブラウンで、ゴールドのような華やかなお財布です。カードが縦に入れられてたくさん入り取り出しやすいです。イタリアのフィレンツェのブランドで長く使用いただけるデザインです^_^価格 26,700円#modaprincpe#モーダプリンチペ #本革#長財布#財布 #イタリア #一粒万倍日素材···本革カラー···ゴールド柄・デザイン···チェック財布形···長財布
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