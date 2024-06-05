マリーエレーヌ オペークルビー　チャーム

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商品詳細
マリーエレーヌドゥタイヤックのオペークルビーのチャームです。大きさは、マルカンを含まず、縦1.1センチほど、横1.1センチほど、厚みは0.6センチほどです。オペークルビーは珍しいと思います。
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