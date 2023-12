【未使用】Her lip to　ダブルラッフルカラーブラウス　Мサイズ　ブラック

得価 Her lip to ハーリップトゥ ダブルラッフルカラー ブラウス 6699 ... 得価 Her lip to ハーリップトゥ ダブルラッフルカラー ブラウス 6699 ...



ブランド:ハーリップトゥ商品名:DoubleRuffledCollarBlouse 1222302101サイズ:М(レディース) 肩幅36 身幅44 着丈40 袖丈21.5カラー:ブラック 黒素材:ナイロン38% レーヨン35% 綿13% テンセル9% ポリウレタン5%状態:未使用(展示処分品)■状態詳細展示分の未使用品です。その他、慎重に検品を行った上で出品しておりますが、細かいモノは見落としがある場合があります。写真ご確認の上判断願いますm(__)mサイズ感はメーカーや素材等で変わる為、表記サイズだけで判断せず必ず採寸状況を確認してください。原則平置きにて採寸しておりますが、誤差は生じますm(__)m(メーカーサイトに記載がある場合は引用します。)上記考慮し、当該コンディションで出品します。ご理解の上ご購入をお願いします。完品をお求めの方はご遠慮ください。コメント無し即購入OKです!▼他の商品はこちらです#天の香半袖レディース#天の香※発送について●送料節約の為、簡易梱包での発送になります。●展示品等で開封済みの場合は、綺麗なクリスタルパック入れ替えて発送する場合があります。●梱包の形状により予告無く発送方法が入れ替わる場合があります。ご指定がある場合は、別途コメント等でご指示くださいm(__)m(例)らくらくメルカリ便↔ゆうゆうメルカリ便『Herlipto』は、「こじはる」こと元AKBの小嶋陽菜さんプロデュースのファッションブランドです♪ 管理番号LAO906-0907-13