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- 【未使用】Her lip to ダブルラッフルカラーブラウス Мサイズ ブラック
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商品詳細
ブランド：ハーリップトゥ商品名：DoubleRuffledCollarBlouse 1222302101サイズ：М（レディース） 肩幅36 身幅44 着丈40 袖丈21.5カラー：ブラック 黒素材：ナイロン38％ レーヨン35％ 綿13％ テンセル9％ ポリウレタン5％状態：未使用（展示処分品）■状態詳細展示分の未使用品です。その他、慎重に検品を行った上で出品しておりますが、細かいモノは見落としがある場合があります。写真ご確認の上判断願いますm(__)mサイズ感はメーカーや素材等で変わる為、表記サイズだけで判断せず必ず採寸状況を確認してください。原則平置きにて採寸しておりますが、誤差は生じますm(__)m（メーカーサイトに記載がある場合は引用します。）上記考慮し、当該コンディションで出品します。ご理解の上ご購入をお願いします。完品をお求めの方はご遠慮ください。コメント無し即購入OKです！▼他の商品はこちらです#天の香半袖レディース#天の香※発送について●送料節約の為、簡易梱包での発送になります。●展示品等で開封済みの場合は、綺麗なクリスタルパック入れ替えて発送する場合があります。●梱包の形状により予告無く発送方法が入れ替わる場合があります。ご指定がある場合は、別途コメント等でご指示くださいm(__)m(例)らくらくメルカリ便↔ゆうゆうメルカリ便『Herlipto』は、「こじはる」こと元AKBの小嶋陽菜さんプロデュースのファッションブランドです♪ 管理番号LAO906-0907-13
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