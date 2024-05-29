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ケイトスペード 半袖カットソー サイズ0 XS
商品番号 H36739614299
商品名

ケイトスペード 半袖カットソー サイズ0 XS
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 1,482 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Brandear（ブランディア）が販売しています。カテゴリ：カットソーブランド：Katespade(ケイトスペード)商品名：-型番：-男女別：レディース表記サイズ：0実寸サイズ：袖丈(ゆき丈):約29cm身幅:約46cm着丈:約64cmカラー：アイボリー×黒×ブラウンコンディションの備考：【本体】　・全体的⇒ヨレ目立つ　・首周り⇒汗染み若干【特記事項】　・香水のニオイあり製造番号・刻印：-シリアル：***付属品：なし返品について：返品は受け付けておりません。但し、以下条件に該当する場合、商品到着後7日以内にご連絡ください。商品違い/実測寸法等が商品説明と著しく違う場合。返品の場合、返送料は当社負担。【特定商取引に関する表示】事業者：株式会社デファクトスタンダード/古物商許可：第302170407755号・東京都公安委員会/住所・電話番号：東京都大田区平和島3-3-8・0120-997-334/責任者：仙頭健一/支払方法：クレジットカード、コンビニ払い、郵便局/銀行ATM払い、キャリア決済、メルペイスマート払い※クレジットカード以外の支払い方法はアプリ内でのみ選択可能です。/商品代金以外の必要手数料：支払方法により所定の手数料/商品等の引き渡し時期：ご入金確認後、0-4営業日程度で配送/その他：当社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。
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