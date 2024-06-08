【美品】アパルトモン別注 レミレリーフ ワイヤーウォッシュ ストライプシャツ

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アパルトモンがレミレリーフに別注したワイヤーウォッシュストライプシャツです。使用回数少なく、とても状態の良い美品です。アパルトモン定番人気の、襟にワイヤーが入った仕様にチンストラップや空環仕上げなどレミレリーフのエッセンスを取り入れたスペシャルな一枚。長く活躍してくれると思います。----------サイズ:Sカラー:ブルー×ホワイト素材:コットン100%生産国:日本製肩幅38身幅44着丈71袖丈64----------この他にもウィメンズアイテムを出品しています。一覧はこちら⇨#エイトウィメンズ一覧よろしければご覧ください。◼️aboutDEUXIEMECLASSEトラディショナル、クラシック、モダンをキーワードに、上品でおしゃれを楽しみ、遊び心を持った大人の女性をイメージし、ヨーロッパを中心に、世界中から集めてきた上質でハイセンスなアイテムをセレクト。そしてオリジナルブランドは、それらのアイテムに合わせられるような、品質にこだわりベーシックを軸としたアイテムを展開。様々なブランドとのコラボレーションも積極的に行なっている。2006年、東京・南青山の骨董通りに「アパルトモンドゥーズィエムクラス(L'AppartmentDEUXIEMECLASSE)」がオープン。「フランスのアパルトモン」がコンセプト。トラッド、アメカジ、エスニック、エレガンスをキーワードに集められた独自なラインナップ。2013年、ドゥーズィエムクラス(DeuximeClasse)が六本木ヒルズにオープン。ショップは、フランス語で「地区」の意味を持つ「QUARTIER」をコンセプトに展開。ブラック・ホワイト・プレーンウッド・コンクリートを基調としたモダンなインテリアの中に店内を3つの地区で構成している。カラー···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン季節感···春、秋