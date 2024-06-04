【ザ•定番】バーバリーロンドン 全面ノバチェックシャツ 刺繍ホースロゴ Lサイズ

✴️フォロー割開催中(*^_^*)フォローしていただければ5%オフ❤️✴️送料無料、匿名発送(*^_^*)ご覧いただきありがとうございます。他にも多数の商品を取り扱っておりますので是非ご覧になってみてください(≧∀≦)✴️アイテムバーバリーロンドン BURBERRYLONDONシャツ パジャマシャツ ノバチェック ホースロゴ 馬 刺繍✴️サイズ表記サイズL着丈 68cm身幅 54cm肩幅 50cm袖丈 51cm※素人採寸につき、多少の誤差はご容赦ください。※サイズはブランドによって変わりますので、実寸サイズを確認いただきますよう宜しくお願い致します。✴️カラーベージュ ✴️素材恐らくコットン✴️状態1番上のボタンの縫製が取れて小さな穴になっております（写真参照）が、ボタンを閉じて着用すると全く見えませんので、ご安心して着用いただけます(//∇//)※あくまで中古品、古着なのでご理解したうえでご購入ご検討ください。※状態については写真にてご確認いただき、不明点がありましたらコメントにてご確認ください。✴️配送コンパクトにして簡易包装にて、1〜2日程度で発送致します。仕事の都合で遅れる場合がございますので、ご了承下さい。✴️付属品✴️購入先大手リサイクルショップで購入したので、正規品です。ご安心ください。✴️管理番号288603080924013040



ザ•定番】バーバリーロンドン 全面ノバチェックシャツ 刺繍ホースロゴ ...



ザ•定番】バーバリーロンドン 全面ノバチェックシャツ 刺繍ホースロゴ ...



ザ•定番】バーバリーロンドン 全面ノバチェックシャツ 刺繍ホースロゴ ...



ザ•定番】バーバリーロンドン 全面ノバチェックシャツ 刺繍ホースロゴ ...



ザ•定番】バーバリーロンドン 全面ノバチェックシャツ 刺繍ホースロゴ ...



新品タグ付き】バーバリーノバチェックシャツ サイズ40 ベージュ ...



バーバリーロンドンBURBERRY（レディース）ノバチェックシャツ ホースロゴ | フリマアプリ ラクマ



バーバリーロンドンBURBERRY（レディース）ノバチェックシャツ ホースロゴ



新品】バーバリー ロンドン 長袖シャツ サイズL | labiela.com



バーバリーロンドンBURBERRY（レディース）ノバチェックシャツ ホースロゴ



バーバリーロンドンBURBERRY（レディース）ノバチェックシャツ ホースロゴ



バーバリーロンドンBURBERRY（レディース）ノバチェックシャツ ホースロゴ



バーバリーロンドンBURBERRY（レディース）ノバチェックシャツ ホースロゴ



新品タグ付【バーバリーロンドンイングランド】ノバチェック パーカー ...



激レア】BURBERRY LONDON シャツ 全面ロゴ 総柄 イタリア製-