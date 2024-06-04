Hysteric　Glamour　タンクトップ

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Hysteric Glamourのタンクトップになります。何回か着用し、若干（見た目にはあまりわからないくらいの程度）色褪せがあるように見えます。素材 綿:100％着丈:約53cm身幅:約30cm肩幅:約25cm素人採寸の為、若干の誤差はご了承下さい。Used品をご理解の上、ご購入お願い致します。