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Hysteric　Glamour　タンクトップ
商品番号 H71629195474
商品名

Hysteric　Glamour　タンクトップ
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Hysteric　Glamourのタンクトップになります。何回か着用し、若干（見た目にはあまりわからないくらいの程度）色褪せがあるように見えます。素材　綿:100％着丈:約53cm身幅:約30cm肩幅:約25cm素人採寸の為、若干の誤差はご了承下さい。Used品をご理解の上、ご購入お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/response630042.html
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http://narcologia.ru/goods/message310727.html
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