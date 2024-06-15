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RANDA キルティング2WAYバニティバッグ
商品番号 P56277520625
商品名

RANDA キルティング2WAYバニティバッグ
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用・レディなムードが高まるシルエット・トレンドのぷっくりとしたキルティング・上品なチェーンショルダーベルト・高見えするゴールド金具がアクセントになります
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