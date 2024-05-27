ティファニー　インターロッキングネックレス

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商品詳細
ティファニーのインターロッキングネックレスです。プレゼントしてもらいましたが、使用せずにずっとクローゼットに閉まってありました。付属の箱や袋、カードなどは新品のまま保存してありました。 トップ：1.5㎝×1.5㎝チェーン：約40㎝あります。お客様のご要望があれば、プレゼント仕様のラッピングも可能ですので、お気楽にコメント下さい。
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