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ティファニー　インターロッキングネックレス
商品番号 J68333732223
商品名

ティファニー　インターロッキングネックレス
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 11,522 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ティファニーのインターロッキングネックレスです。プレゼントしてもらいましたが、使用せずにずっとクローゼットに閉まってありました。付属の箱や袋、カードなどは新品のまま保存してありました。　トップ：1.5㎝×1.5㎝チェーン：約40㎝あります。お客様のご要望があれば、プレゼント仕様のラッピングも可能ですので、お気楽にコメント下さい。
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