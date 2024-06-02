ノローナ　レインパンツ　ウィメンズS

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商品詳細
【ブランド】NORRONA【モデル】falketindGore-texPaclitePants(フォルケティンゴアテックスパックライト パンツ)【サイズ】ウィメンズ：S【カラー】ウィメンズ：Caviar【重量】(W)292g【素材】GORE-TEXPaclite30DRECYCLEDNYLON【コメント】フォルケティンゴアテックスパックライトパンツ軽量でコンパクトに収納できる防水シェルパンツです。この軽量なシェルパンツは通年登山用に作られていますが、トレッキングからキャンプ、雨の日の通勤など一年を通して様々なアクティビティーで活躍します。表地は30デニールの軽量でしなやかなリップストップGORE-TEXPACLITE®PLUSを使用し、防水性（28,000mm）、防風性、高い透湿性を持ちながら、非常に薄く携帯性に優れています。裏地にプリントされた3Dのドットは、肌とのベタ付きを少なくし、不快感を軽減すると共に高い耐久性を実現しています。裾部には3レイヤーGORE-TEXC-Knitを使用し、パンツがブーツと擦れやすい部分の耐久性を高めています。
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