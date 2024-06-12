赤字商品/新品未使用 天然皮革手作united arrows

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2022年夏札幌unitedarrows專門店購入，定價34000+天然皮革手作【鑑定済み】真贋鑑定済みです。安心してご購入ください免許情報北海道公安委員会古物商許可証第10128000164日本では入荷数が少ないとの事でした。新品未使用素人検品ですので見落としする可能性がございます。自宅保管のお品です。神経質な方はご遠慮ください。コメントなしok即購入ok返品は受け付けておりません。