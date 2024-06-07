☆在庫処分 レガン ネックレス 1粒ダイヤ 0.1ct 天 ンド 6本爪 569

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補足説明：レガンネックレス1粒ダイヤ0.1ct天然ダイヤモンド6本爪569複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第終了となります。商品内容 ：【こだわりのデザイン】6点爪で留められた1粒のダイヤモンドがシンプルでありながら、胸元で華やかな輝きを放ちます。天然ダイヤモンドを使用。シンプルなデザインなので普段使いから様々なシーンでご使用頂けます。【MadeinJAPAN】ブライダルジュエリーとして妥協なき品質を追求し、長い歴史と技術を持つ日本のアトリエ（工房）にて熟練クラフトマンによりひとつずつ丁寧に製作しております。ダイヤモンドや素材、デザイン、つけ心地までご満足いただける品質のネックレスをご用意しております。【宝石種類】天然ダイヤモンド（ラウンドブリリアントカット）0.10ct使用【サイズ】ペンダントトップ：タテ3.2mmヨコ3.2mm、ネックレス：あずきチェーン約40cm（約3.0cmアジャスターカン付き）【素材】ペンダントトップ：プラチナ900(品質をするPT900の刻印あり)チェーン：プラチナ850(品質をするPT850の刻印あり)【カード鑑別】ダイヤモンドのカード鑑別付き【大切な方へのギフトに】専用ジュエリーケースに指輪をセットしギフトラッピング済みの状態でお届けいたしますので、そのままプレゼントとしてお渡し可能です。記念日や誕生日プレゼント、贈り物だけでなく自分へのご褒美にも。※ジュエリーケースはイメージと異なる場合がございますのでご了承下さい。【アフターサービス】ご購入後修理が必要となりました場合、修理サービス（有料）をご提供しております。◆ご提供サービス／ダイヤモンド等の再石留め・歪み直し・新品仕上げなどダイヤモンドジュエリーLEGAN（レガン）結婚指輪、婚約指輪や様々なデザインのネックレスなど高品質な商品を多数ご用意しております。ダイヤモンドのグレードもお求めやすく、且つ上質なもののみを当社宝石鑑定士（GIAG.G.（米国宝石学会宝石鑑定士））が厳選をしております。Previouspage神秘の宝石「ピンクダイヤモンド」ストアにアクセス