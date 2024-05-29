ヴィヴィアンウエストウッド　3つ折財布　レザー　シルバー×ブラック

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商品詳細
VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド 3つ折財布 レザー シルバー×ブラック 銀×黒購入先◆ヴィヴィアンウエストウッド イタリア店カード入れ10ポケット4お札入れ1小銭入れ1状態◆新品未使用カラー◆ブラック サイズ ◆平置き計測縦：約9.5㎝横：約15.5㎝マチ：約3.5㎝広げた状態：約18.5㎝（留め具部分含む25㎝）付属品◆箱
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