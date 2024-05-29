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ヴィヴィアンウエストウッド　3つ折財布　レザー　シルバー×ブラック
商品番号 I22427113274
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　3つ折財布　レザー　シルバー×ブラック
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 8,272 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド　3つ折財布　レザー　シルバー×ブラック　銀×黒購入先◆ヴィヴィアンウエストウッド　イタリア店カード入れ10ポケット4お札入れ1小銭入れ1状態◆新品未使用カラー◆ブラック　サイズ　◆平置き計測縦：約9.5㎝横：約15.5㎝マチ：約3.5㎝広げた状態：約18.5㎝（留め具部分含む25㎝）付属品◆箱
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