y's ワイズ ヨウジヤマモト Yohji Yamamoto ドットワンピース

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サイズ1です。1度着用してクローゼットで保管していました。目立った汚れ等は無いと思います。ドルマンスリーブなので、肩や腕周りはゆったりしています。身長160cmが着用すると膝下20cmぐらいでした。ポケットもあり、柔らかい素材で着やすいと思います。着丈112cm身幅60cm平置き素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。猫を飼っています。喫煙者は居ません。中古品という事をご理解の上ご検討ください。カラー···ブラック袖丈···長袖季節感···春、秋、冬