  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
y's ワイズ ヨウジヤマモト Yohji Yamamoto ドットワンピース
商品番号 B86907423423
商品名

y's ワイズ ヨウジヤマモト Yohji Yamamoto ドットワンピース
ブランド名 ヨウジヤマモト
特別価格 税込 5,586 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

サイズ1です。1度着用してクローゼットで保管していました。目立った汚れ等は無いと思います。ドルマンスリーブなので、肩や腕周りはゆったりしています。身長160cmが着用すると膝下20cmぐらいでした。ポケットもあり、柔らかい素材で着やすいと思います。着丈112cm身幅60cm平置き素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。猫を飼っています。喫煙者は居ません。中古品という事をご理解の上ご検討ください。カラー···ブラック袖丈···長袖季節感···春、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/traverse50126.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis579544.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit651086.html
y's ワイズ ヨウジヤマモト Yohji Yamamoto ドットワンピース
希少 初期タグ ビンテージ Y's ワイズ ヨウジヤマモト ドット ...
y's ワイズ ヨウジヤマモト Yohji Yamamoto ドットワンピース
希少 初期タグ ビンテージ Y's ワイズ ヨウジヤマモト ドット ...
y's ワイズ ヨウジヤマモト Yohji Yamamoto ドットワンピース
ヨウジヤマモト ワイズy´s 異素材切替ドットシャツワンピース-
y's ワイズ ヨウジヤマモト Yohji Yamamoto ドットワンピース
希少 初期タグ ビンテージ Y's ワイズ ヨウジヤマモト ドット ...
y's ワイズ ヨウジヤマモト Yohji Yamamoto ドットワンピース
希少 初期タグ ビンテージ Y's ワイズ ヨウジヤマモト ドット ...
y's ワイズ ヨウジヤマモト Yohji Yamamoto ドットワンピース
希少 初期タグ ビンテージ Y's ワイズ ヨウジヤマモト ドット ...
y's ワイズ ヨウジヤマモト Yohji Yamamoto ドットワンピース
希少 初期タグ ビンテージ Y's ワイズ ヨウジヤマモト ドット ...
y's ワイズ ヨウジヤマモト Yohji Yamamoto ドットワンピース
Y's ワイズ Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト ドットシャツワンピース 2 ...
y's ワイズ ヨウジヤマモト Yohji Yamamoto ドットワンピース
ヨウジヤマモト Y’S 日本製 半袖 ロング ワンピース ブラック系 Yohji Yamamoto レディース 【中古】 【230712】
y's ワイズ ヨウジヤマモト Yohji Yamamoto ドットワンピース
Y's YOHJI YAMAMOTO ワイズ ヨウジヤマモト セットアップ ...
y's ワイズ ヨウジヤマモト Yohji Yamamoto ドットワンピース
Y's YOHJI YAMAMOTO (ワイズ ヨウジヤマモト) 裏だしドットソックス
y's ワイズ ヨウジヤマモト Yohji Yamamoto ドットワンピース
Y's Yohji Yamamoto(ヨウジヤマモト) バイカラーコート - Lubb ...
y's ワイズ ヨウジヤマモト Yohji Yamamoto ドットワンピース
Y's YOHJI YAMAMOTO (ワイズ ヨウジヤマモト) 裏だしドットソックス
y's ワイズ ヨウジヤマモト Yohji Yamamoto ドットワンピース
Y's YOHJI YAMAMOTO (ワイズ ヨウジヤマモト) 裏だしドットソックス
y's ワイズ ヨウジヤマモト Yohji Yamamoto ドットワンピース
Yohji Yamamoto - ヨウジヤマモト Y'S 日本製 半袖 ロング ワンピース ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru