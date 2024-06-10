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TOMORROWLAND フレンチスリーブブラウス　ピンク
商品番号 E69178548791
商品名

TOMORROWLAND フレンチスリーブブラウス　ピンク
ブランド名 トゥモローランド
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。TOMORROWLANDcollectionトゥモローランドコレクション手洗い可能です。光沢感のある素材にて、ボトムスを変えることにより通年着用可能かと思います。襟口にゴムがあり、程よい引き締まり感が清楚さを感じさせます。数年前に購入しましたが、着る機会がなく、未着用のまま出品致します。折り畳んでの配送になりますのでご了承下さい。カラー···ピンク柄・デザイン···無地デザイン…ノースリーブ季節感···通年サイズ…36（平置き素人採寸）着丈→５５cm肩幅→４６cm身幅→４９cm
http://narcologia.ru/goods/shuttle902425.html
http://narcologia.ru/goods/calling133750.html
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