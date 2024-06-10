TOMORROWLAND フレンチスリーブブラウス　ピンク



コットンシルクローン フレンチスリーブプルオーバー



コットンシルクローン フレンチスリーブプルオーバー



コットンシルクローン フレンチスリーブプルオーバー



コットンシルクローン フレンチスリーブプルオーバー



リネンラミーシルク フレンチスリーブブラウス



Tomorrowland＊スマートサテンネックギャザーフレンチスリーブブラウス | フリマアプリ ラクマ



リネンラミーシルク フレンチスリーブブラウス|TOMORROWLAND ...



Tomorrowland＊スマートサテンネックギャザーフレンチスリーブブラウス



スマートサテン ネックギャザーフレンチスリーブブラウス



リネンラミーシルク フレンチスリーブブラウス



リネンラミーシルク フレンチスリーブブラウス



Matsumura / 156cm(TOMORROWLAND )スタイリング・コーディネート ...



フォルテフラワープリント フロントタックフレンチスリーブブラウス



スクエアサークルエンブロイダリーコンビ フレンチスリーブブラウス



トゥルーフルール フロンタブルフレンチスリーブブラウス｜トゥモローランド 公式通販

ご覧頂きありがとうございます。TOMORROWLANDcollectionトゥモローランドコレクション手洗い可能です。光沢感のある素材にて、ボトムスを変えることにより通年着用可能かと思います。襟口にゴムがあり、程よい引き締まり感が清楚さを感じさせます。数年前に購入しましたが、着る機会がなく、未着用のまま出品致します。折り畳んでの配送になりますのでご了承下さい。カラー···ピンク柄・デザイン···無地デザイン…ノースリーブ季節感···通年サイズ…36（平置き素人採寸）着丈→５５cm肩幅→４６cm身幅→４９cm