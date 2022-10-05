極美品　THE SHINZONE｜ザ シンゾーン　アスレチックtee　オレンジ

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THESHINZONEザシンゾーンアスレチックteeコットンカットソー Tシャツ▪️カラー オレンジ ▪️サイズ フリー▪️実寸着丈：約58㎝ 身幅：約41㎝肩幅∶約40㎝袖丈∶約26㎝平置きでの実寸サイズです。多少の誤差はご了承下さい。絹のような光沢のある美しい糸を用いたアスレチックTシャツ。シンプルなデザインで、高級感のある一枚です。肉感のある厚手生地のため、洗っても生地が傷みにくいのも特徴です。デニムやドレスパンツなど、カジュアルからキレイめまで、幅広いスタイリングに合わせられるカットソーです。▪️状態試着程度の綺麗な状態です。自宅保管品になります為、完璧を求める方や神経質な方はご遠慮ください。質問等ございましたら購入前にお願い致します。小さくたたんでOPP袋に梱包して発送させていただきます。その際のたたみシワはご了承ください。お急ぎの場合はできるだけ対応致しますのでご相談下さいませ。✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎▼他にも複数出品してます▼#mochioのトップス一覧▼商品一覧は▼#mochio商品一覧✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎