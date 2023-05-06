hush puppies レディースシャツLL

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商品詳細
一度着用して自宅保管保管しておりました。とても美品です。着丈の長いシャツです。身幅 約54㎝着丈 約80㎝#ハッシュパピー#レディースシャツ#長めシャツ#レディーストップス#コーデュロイシャツ
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