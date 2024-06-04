【新品】LANVIN en Blue 刺繍　ノースリーブ　ブラウス　ブラック

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ランバンオンブルーの麻のブラウスです。フリルに綺麗な刺繍が施された大人可愛い系です。素材麻 51%レーヨン 49% サイズ 38着丈 51㎝身幅 44㎝新品。定価26,400円。自宅保管しておりましたのでusedになります。ご理解いただける方にお願い致します。ランバンランバンオンブルーLANVINLANVINenBlue刺繍フリルブラウス