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4点 スーツケース 軽量 大型 機内持込 在庫処分 B品 シャンパン ゴールド
商品番号 B75055108008
商品名

4点 スーツケース 軽量 大型 機内持込 在庫処分 B品 シャンパン ゴールド
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 6,053 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4点スーツケース軽量大型機内持込在庫処分B品シャンパンゴールド4点セットSS12S20M24L28インチ旅行安いお買い得Ｆ６シリーズスーツケース4点セット売り軽量ファスナータイプサイズ:SSサイズ:12インチＳサイズ:20インチＭサイズ:24インチＬサイズ:28インチＬの外寸:約H77×W48×D28(cm)4点セットの重量:約11.5kgキャスター:4輪色:ChampagneGold(シャンパンゴールド)【ご注意】・室内、室外での撮影により実際の商品素材の色と相違する場合もありますのでご了承下さい。・輸入商品になりますので多少の汚れ、すり傷、つぶれなどはご了承いただけるようお願い申し上げます。・B品として在庫処分ですのでご了承の上、ご検討ください。【送料】全国一律:送料込みカラー···ゴールド
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