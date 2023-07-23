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めぞん一刻　迷子。　贋作
商品番号 U87164584061
商品名

めぞん一刻　迷子。　贋作
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類...ペン画形式...額縁入り主題...人物・肖像主な画材...黒インクサイズ...フレーム内17×17㎝桜の花びらの中五代と逸れてしまった響子さん、考え事をしていてうっかり迷ってしまって五代を探す。
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