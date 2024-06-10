バオバオ カルトン ショルダーバッグ ホワイト

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商品詳細
●当日発送●●匿名発送●●即購入OK●ご覧頂きありがとうございます。サイズ 16×32×8ストラップは最大110㎝位まで調節可能※素人採寸ですのでご理解ください※撮影環境やモニター環境により、実祭の色と違って見えることがございます。神経質な方、商品に完璧を求める方は、ご購入をご遠慮くださいませ。
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