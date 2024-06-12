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COACH 型番10192 ショルダーバッグ ブラウン コンパクトサイズ
商品番号 M94909599963
商品名

COACH 型番10192 ショルダーバッグ ブラウン コンパクトサイズ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,356 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COACH10192ショルダーバッグブラウンです。コンパクトなので通勤には向かないかもですがちょっとしたお出かけなどに最適です！特に目立つ汚れは見当たりません！サイズヨコ…33cmタテ…19cmマチ…7cmショルダーの高さ…23cm(3段階に調整可能)型番…10192カラー…ブラウン茶色素材…レザー付属品…チャーム仕様内側は二つに分けられていてフリーポケット2、ファスナー付きポケット1があります。購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品#ぶたちshopCOACHコーチブラウンショルダーバッグコンパクトbrownbagshoulder
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