CABANE de ZUCCa フリルチェックシャツ　日本製　S グリーン

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商品詳細
CABANEdeZUCCaカバンドズッカ フリルチェックシャツ 半袖 日本製Sグリーン イッセイミヤケ ツモリチサトユニセックスでお使い頂けます。カラー:グリーンサイズ:S素材:画像参肩幅42身幅48袖丈24着丈66状態:A-Bランク【S】新品、未使用。【SA】未使用に近い。【A】使用感が少なく、目立つ汚れやダメージの無いUSED美品。【B】若干の使用感はあるが、目立つ汚れやダメージの無いUSED品。【C】一般的なUSED品。多少の使用感や小キズがある。【CD】キズや汚れがある。【D】汚れやダメージが目立つ商品。【E】ジャンク品
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