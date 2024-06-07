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ポロラルフローレン　ポロシャツ　新品未使用品
商品番号 T77789788707
商品名

ポロラルフローレン　ポロシャツ　新品未使用品
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 7,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポロ　ラルフローレンのポロシャツになります。花柄でとても可愛いです。こちら1年前か2年前に購入しましたが着る機会がなく、しまってあったため、出品します。肩幅36.5センチくらい身幅42センチ着丈66センチ伸縮性あり素人の寸法なため、多少の誤差はお許しください。XS表示ですが、Sサイズくらいに思えます、、、。普段5号、7号の方に適していると思います。定価26400（24000）です。ポロラルフローレンポロシャツ新品未使用品袖丈···長袖季節感···春季節感···春、秋
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