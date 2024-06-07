【値下げしました】ラコステポロシャツ レディース ボーイズサイズ

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商品詳細
ラコステの定番ポロシャツ、タグ付き新品です。ボーイズサイズの14で、レディースサイズですとＭサイズに相当します。平置き実寸は、画像５枚目をご覧ください。カラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...夏
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