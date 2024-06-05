一点物 最終値下げ品大粒1.55ctのルースオパールの持つ石言葉1：創造性と想像力(CreativityandImagination):オパールは創造性や想像力を刺激する力を持つとされています。その多彩な色合いと輝きから、新たなアイデアや芸術的な表現を生み出す助けとなります。2：感性と感情の平衡(SensitivityandEmotionalBalance):オパールは感性と感情のバランスを促すと言われています。心の安定や感情の調和をもたらし、ストレスや不安の軽減に寄与します。3：幸運と運命の導き(LuckandDestiny):オパールは幸運や運命の導きを象徴するとされています。この石は人生の方向性や運気を良い方向へ導く力があると信じられています。オパールはその特有の色合いや輝きから、非常に魅力的な宝石とされています。この美しい石は二酸化ケイ素（SiO2）と水分を主成分とし、微小なシリカゲルの球状構造からなります。オパールは多彩な色合いを持ち、中でも「プレイ・オブ・カラー」と呼ばれる現象が最も特徴的です。この現象は、光が微小なシリカ球に反射・屈折し、独特の輝きや虹色の光を生み出します。オパールは、青、緑、ピンク、紫、オレンジなどの多彩な色の組み合わせで輝き、独自の魅力を放っています。また、オパールは石そのものが半透明～不透明であり、光が内部で反射されることで輝きが生まれます。そのため、オパールは輝きが柔らかく幻想的であり、まるで内部に宇宙や星々が閉じ込められているかのようにも見えます。さらに、オパールはその美しい色合いと輝きによって、創造性や想像力を刺激する効果を持つとされています。この石は感性や直感を高め、自己表現や創造的な取り組みにおいてインスピレーションを与えます。また、オパールは心の安定や感情のバランスをもたらすと言われ、ストレスの軽減や心の癒しにも寄与します。総じて言えば、オパールはその多彩な色合いと輝き、独特の組成から生まれる魅力的な宝石です。その美しさと幻想的な輝きは、人々の心を魅了し、創造性や感性を刺激します。オパールは、10月の誕生石としても知られており、特別な意味を持つ贈り物や身につけるアクセサリーとして人気があります。



天然オパール ルース 1.55ct 10月誕生石



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