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磨き済 ティファニー ラビング ハート ピアス シルバー 片耳 キャッチ無し
商品番号 V14217009400
商品名

磨き済 ティファニー ラビング ハート ピアス シルバー 片耳 キャッチ無し
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 2,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメント無しの即購入大歓迎です!お値下げ、お取り置き、専用出品、着画はごめんなさいm(__)mティファニーパロマ・ピカソラビングハートシルバーキャッチ無し片耳　片方付属品無し縦約9㎜横約7㎜定価62,700円現行品出品にあたり磨きに出しました。新品仕上げでは無いですがピカピカなので直にお使いいただけます。ポストに歪みはありません。キャッチ無しの本体のみの出品になります。あくまでも素人保管の中古になります。ご理解ご了承頂ける方のみご購入ご検討ください。ジャッジの厳しい方、細かい事が気になる方はご購入お控えください。付属品はありませんので丁寧に梱包して発送致します。らくらくメルカリネコポス便（日時指定無しポスト投函）発送予定です。宜しくお願い致します。
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