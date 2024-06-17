ウエディング 3点セット

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商品詳細
カラー···シルバーアクセサリー材質···シルバーアクセサリー装飾···ジルコニア式で1度だけ使用しました。The王道のロイヤルなイメージのセットで写真で撮っても美しかったです！①ティアラ②ピアス(アシンメトリー)写真を参考にしてください。③グローブ総額1万円弱で購入したものです！
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