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ウエディング 3点セット
商品番号 H68862211731
商品名

ウエディング 3点セット
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···シルバーアクセサリー材質···シルバーアクセサリー装飾···ジルコニア式で1度だけ使用しました。The王道のロイヤルなイメージのセットで写真で撮っても美しかったです！①ティアラ②ピアス(アシンメトリー)写真を参考にしてください。③グローブ総額1万円弱で購入したものです！
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