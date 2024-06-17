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カステルバジャック 2way トートバッグ ショルダーバッグ ホワイト ネイビー
商品番号 L30431221599
商品名

カステルバジャック 2way トートバッグ ショルダーバッグ ホワイト ネイビー
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 3,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます!#クロバッグ小物はこちら☆アイテムカステルバジャックCASTELBAJAC2wayトートバッグ大容量ショルダーバッグメンズレディースユニセックス☆サイズ縦:約26cm横:上部約43cm下部約30cmマチ:約15cmハンドル:高さ約17cmショルダーベルト調整可能平置き実寸。着画はお断りいたします。☆状態底部分に若干汚れがありますがその他大きな傷汚れのない状態です。劣化部分に関しましては画像にてご確認の上、ご判断をお願いします。なるべく全てを伝えられるように出品しておりますが写真に映りきらないもの、見落としもあるかと思います。ご不明な点は購入前に質問お願いします。まだまだオシャレにご使用頂けます。状態は目視確認しておりますが、素人確認のため微細な見落としはご容赦下さい。サイズ違い、イメージ違いなどの理由による返品はお受け致してませんのでよろしくお願いします。お使いのパソコンモニター・スマホの色調により違って見える場合がございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。あくまでも中古品になりますので完璧を求める方、細かく気になる方、神経質な方はご遠慮下さい。ご理解ある方のみでお願いいたします。☆カラーホワイト　白　ネイビー　紺色☆配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。☆購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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