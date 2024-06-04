アディダス レディース バレエシューズ・スニーカー・ディオーナ(DIONA)

✩インポート品です！☆日本でも大人気のモデルで直ぐ品切れになるので直接ドイツで購入しました。【商品説明】ブランド：ADIDAS★スタイルバレーシューズとスニーカーを合わせたデザイン性の高いものなのでスカートになるパンツスタイルにも合わせやすいです♪軽くて履きやすいシューズです。通常価格（税込）14,980円★商品詳細・サイズ：23.5㎝・色：ホワイトwhite・状態：一度インドアで履いただけなため、中古になりますがとても良い状態です。写真の通り、履いたら見えない内側に小さな(約1mmx1mmの)黒い点が付いています。・素材：合成皮革合成繊維・底材:合成底・箱:無し即購入大歓迎です。交渉中の場合、先にご購入いただいた方を優先させていただきます。#adidas★注意事項★○こちらの商品は古着になっております。神経質な方などのご購入はお控えお願いします。○写真のカラーや発色が実物と若干違う場合がございます。○採寸は素人がしております。若干の誤差がある場合がございます。○汚れや傷を見逃している場合がございます。○何か気になる点などございましたらお気軽にコメント欄でお聞きください☺○写真をよくご覧になってからご検討よろしくお願いします。



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