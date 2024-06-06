サハバイエリーバッグ　ストロベリーミルク【新品】

タグは切ってしまいましたが、未使用品です。ノベルティの保存袋もおつけします。個人保管のため神経質な方はご遠慮くださいませ。コンパクト包装です。お値下げ不可です。宜しくお願い致します。2023年4月購入。素材···ナイロン撥水加工ProductInformationトート本体：上約35cm下22cmマチ16cmハンドル立ち上がり：約19cm本体重量：261g 【目安容量】ペットボトル、財布、A4薄手のファイル、ポーチ大、タオル、日焼け止め、ティッシュケース、カードケース、折り畳み傘など Materialナイロン裏地：塩化ビニールカラー···ピンク



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