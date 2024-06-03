SAINT JAMES(セントジェームス)

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商品詳細
セントジェームスのシャツの定番ウエッソンの半袖タイプ。原型はノルマンディー地方の漁師やヨットマン等の船乗り達が着ていたもの。実用的に考えられた素材、スタイルが特徴です。コットン100％、目のしっかりとした素材は、洗濯機でガンガン洗っても大丈夫。着込んでいくことによって、だんだんと風合いも出て、肌に気持ちよくなじんでいきます。コットン：100%生産国：フランス製柄・デザイン···ボーダー
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http://narcologia.ru/goods/reboot34736.html
http://narcologia.ru/goods/plaque797707.html
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