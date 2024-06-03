

セントジェームス日本オフィシャルサイト



ウエッソン : OUESSANT



ウエッソン : OUESSANT



SAINT JAMES セントジェームス メンズ OUESSANT BORDER ウエッソン ボーダー［OUESSANT R A］【BASIC】-ユナイテッドオーク公式ウェブショップ



ウエッソン : OUESSANT



永遠の定番、僕らのSAINT JAMES



SAINT JAMES / セントジェームス ＞OUESSANT BORDER NOIR/ECRU



セントジェームス アウトレット｜九州のアウトレットモール ...



メンズ/SAINT JAMES【セントジェームス】OUESSANT ウエッソン ソリッド バスクシャツ【正規取扱】



ウエッソン : OUESSANT



セントジェームス/Saint James NAVAL NEIGE/NOIR(ホワイト/ブラック)



SAINT JAMES/セントジェームス】 NAVAL / ナヴァル ボーダー（Tシャツ ...



セントジェームス/Saint James NAVAL NEIGE/GITANE(ホワイト/コバルトブルー)



SAINT JAMES / セントジェームス】 OUESSANT / ウェッソン ボーダー（T ...



SAINT JAMES(セントジェームス) NAVAL BORDER 『T7 SIZE』 | AUTHENTIC ...

セントジェームスのシャツの定番ウエッソンの半袖タイプ。原型はノルマンディー地方の漁師やヨットマン等の船乗り達が着ていたもの。実用的に考えられた素材、スタイルが特徴です。コットン100％、目のしっかりとした素材は、洗濯機でガンガン洗っても大丈夫。着込んでいくことによって、だんだんと風合いも出て、肌に気持ちよくなじんでいきます。コットン：100%生産国：フランス製柄・デザイン···ボーダー