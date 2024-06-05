美品 RNA-N スキッパーシャツ

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ご覧いただきありがとうございます。#ChameleonのシャツRNA-Nアールエヌエーエヌブラックスキッパーシャツワークシャツプルオーバーゆったりオーバーサイズコットン100%M肩幅約57cm身幅約64cm袖丈約30cm着丈約66cm目立った傷や汚れもなく美品だと思います。今からの季節にぴったりなのでお探しの方に是非♪♣︎注意事項♣︎※計測値の多少の誤差はご了承ください。※パンツ、バッグ、アクセサリーなどはつきません。※素人での写真撮影・自宅保管の為、わずかな誤差等を許せない方はご遠慮ください。♣︎購入・お値引き♣︎※即購入・早朝深夜に関わらずご購入ください♪※心ばかりですがお値引きもいたしますのでお声がけください。（大幅なお値引き交渉はご遠慮頂けると幸いですm(__)m）♣︎梱包・配送♣︎※簡易包装にて24時間以内の発送に努めております！23H2503