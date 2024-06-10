LAUREN ラルフローレン★長袖ポロシャツ カットソー エンブレム 刺繍

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ご覧いただきありがとうございます☆綺麗なパープルに金色のエンブレム刺繍とボタンが映えるローレンラルフローレンの長袖ポロシャツです。両サイドに短いスリットがあります。お色は画像①②が近いです。サイズ表記:S平置き肩幅…34cm身幅…37cm着丈…63cm袖丈…47cm素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。目立つ汚れなどありませんが、数回着用していますので、少しの使用感はございます。完璧を求められる方はご購入をお控えください。カラー...パープル季節感...春,夏,秋,冬柄・デザイン...プリント（ロゴなど）RALPHLAURENRalphLaurenレディーストップスカットソー長袖人気ブランドお洒落おしゃれオシャレ紫美色綺麗上品ゴールドゴージャス高級感上品プルオーバー#☆わはは☆大人服