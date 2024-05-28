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- 【美品】ラッフルリボンブラウス【試着のみ】
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商品詳細
カラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋ボウタイリボンは取り外し可能、前でも後ろでもリボン結びができます·͜·︎︎一度試着しただけなので綺麗な状態ですが、used品とご理解の上ご購入下さい(。ᵕᴗᵕ。)#snidel#フレイアイディ#アプワイザーリッシェ#ノエラ#JUSGLITTY
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