LOEFF ロエフ オーガニックコットンホールジャガードポロ衿半袖カーディガン

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LOEFF(ロエフ)より、オーガニックコットンホールジャガードポロ衿半袖カーディガンをご紹介します。オーガニックコットンで触り心地も滑らかで上品な印象。透かし編みがコーディネイトの主役になります。スカートに合わせてエレガントなスタイルや、ブラックデニムと革靴に合わせたクラシカルなスタイルなど幅広いコーディネイトを楽しめそうな一着です。loeff年齢を重ねても大切にしたい日常着全ての服には歴史と物語があり、同様に様々な素材/縫製/加工/仕上げにおいて先人達のたゆまぬ努力があり、今現在の私たちの身に纏うものがつくられてゆきます。ルーツを大切にし、如何に創意工夫をするか。精悍 / 品 / 質 / 真摯をポリシーにものづくりを続けていきます。定価35200円2回短時間着用ホームクリーニングしてます。ネイビーになります。