LOUISVUITTON鞄

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商品詳細
２回使用しました。状態良いです。必要であれば袋、小さい箱もつけます。袋は少しシミありが１枚、１箇所擦れてしまって白くなってるのが１枚も入ってます。カラー...ベージュトートバッグ種類...トートバッグ柄・デザイン...プリント(ロゴなど)素材...レザー(本革)
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