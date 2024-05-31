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LOUISVUITTON鞄
商品番号 S55692528187
商品名

LOUISVUITTON鞄
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 82,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

２回使用しました。状態良いです。必要であれば袋、小さい箱もつけます。袋は少しシミありが１枚、１箇所擦れてしまって白くなってるのが１枚も入ってます。カラー...ベージュトートバッグ種類...トートバッグ柄・デザイン...プリント(ロゴなど)素材...レザー(本革)
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