MAURIZIO TAIUTI レオパードポシェットバッグ ショルダーバッグ

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商品詳細
MAURIZIOTAIUTIレオパードポシェットバッグショルダーバッグ定価34,100円IENA取扱品ハラコにレオパード柄をのせたレディな印象のワンハンドルバッグです。シンプルな装いのポイントにお勧めです。長く愛用できる定番のデザインです。【MAURIZOTAIUTI／マウリツィオタユティ】1958年創業のイタリア・フィレンツェの老舗レザーファクトリー。上質な高級皮革製品を専門に扱う老舗ながら、時代に沿ったデザイン性のあるアイテムを発信し続けている。全て熟練した職人によって作られており、その品質の高さも特徴のブランド。素材本体:カーフ皮革部分:牛革サイズ:高さ14幅19マチ7.5ショルダー100-109多少の誤差はご了承ください。数回使用程度、目立つ汚れなく全体的に綺麗なお品ですが、細かな傷や汚れはご容赦ください。使用しているお品ということをご了承の上ご購入をお願いします。お値下げコメントご容赦ください。提示価格でのご検討をお願いします。
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2020AW / MAURIZIO TAIUTI / レオパードポシェットバッグ / IENA購入品 2202-0809
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