pitsole バッカス ピットソール 23~24.5cm 靴 インソール 中敷

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ダイエット インソールPitsole（ピットソール）◾️Sサイズ(23〜24.5cm)◾️2023/08月◾️新品、未開封品自宅保管品となりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。公式サイトから購入した正規品です。お値下げ交渉はごめんなさい(o__)■商品特徴足裏のアーチをサポートすることで、長く歩いても疲れにくい快適な歩行を実現・臨床試験が行われたインソール 快適な歩行で運動を習慣化し歩行動作が改善されることで、脚部骨格筋が上昇し体脂肪を減少させます。・立方骨をサポートし快適な歩行・歩きやすさを実現 立方骨をサポートすると足の指が自由に使えるようになり、快適な歩行を実現し、歩きやすくなります。・独自理論（特許）による確かな実感 立方骨と踵骨を支える特許技術採用し、歩きやすさをサポートします。#インソール#pitsole#バッカス