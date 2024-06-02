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MARNI マルニ フラワーカフェ ハンモックバッグ 新品 未使用　匿名
商品番号 B81517045632
商品名

MARNI マルニ フラワーカフェ ハンモックバッグ 新品 未使用　匿名
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即納可能です。ご覧いただきありがとうございます^_^即購入OK新品未使用匿名配送ラストワン　新品MARNIマルニフラワーカフェハンモックバッグ状態:新品未使用タグ付き付属品:MARNIタグ、MARNI保存袋コロンビアの職人が昔ながらの手織り機で、一枚ずつ丁寧に編上げたバッグは、U字型のハンドルに巻き付くロープ状のディテールがポイント。その温もり溢れる表情はもちろんのこと、A4サイズもすっぽり入る収納力や、手織り生地ならではの軽量さを叶えた、デイリーにぴったりな機能性を備えています。素材:ポリエステルサイズ:W38cm,H40cm※海外並行輸入品の為、日本の品質と比べ多少の個体差、糸のほつれ、品質の怠り等ある場合がございます。ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。
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