イオペレ IOPELLE ear 別注　トートバッグ 2WAY　馬　レザー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。イオペレのバッグです。ショルダーもあり、2WAYになります。画像のとおり、キャンバス地のほうに、色あせがあります、ご了承いただける方のみご検討ください。サイズは縦約30センチ、 横約49センチ です。レザーは柔らかく、サイズも使いやすいです。袋、ショルダー付きです。内側のポケットは、ファスナー付1つ、ファスナーなし2つです。どうぞよろしくお願いします。
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