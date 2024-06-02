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イオペレ IOPELLE ear 別注　トートバッグ 2WAY　馬　レザー
商品番号 K29256961369
商品名

イオペレ IOPELLE ear 別注　トートバッグ 2WAY　馬　レザー
ブランド名 イオペレ
特別価格 税込 3,003 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。イオペレのバッグです。ショルダーもあり、2WAYになります。画像のとおり、キャンバス地のほうに、色あせがあります、ご了承いただける方のみご検討ください。サイズは縦約30センチ、　　　　横約49センチ　です。レザーは柔らかく、サイズも使いやすいです。袋、ショルダー付きです。内側のポケットは、ファスナー付1つ、ファスナーなし2つです。どうぞよろしくお願いします。
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