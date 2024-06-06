ロザリームーン　バックオープンブラウス　シャツ

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一度着用し、クリーニングに出しそれから一度も着ていません。状態もとても良いです。BackOpenBlouse¥19,580円colorbeigesizeFREE肌触りの良いコットン生地を使用したブラウス。ROSARYMOONロザリームーンブラウスシャツ