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フレッドペリー　ポロシャツ　レディース　38 ブラック
商品番号 L94885410125
商品名

フレッドペリー　ポロシャツ　レディース　38 ブラック
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 2,772 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはフレッドペリーポロシャツ、お色は黒です。サイズは38でMサイズぐらいですが、平置き採寸でもご確認下さい。特に目立ったキズや汚れもなくまだまだ使って頂ける思いますが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。平置き採寸肩幅36身幅42着丈57
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