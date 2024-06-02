フレッドペリー　ポロシャツ　レディース　38 ブラック

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商品詳細
こちらはフレッドペリーポロシャツ、お色は黒です。サイズは38でMサイズぐらいですが、平置き採寸でもご確認下さい。特に目立ったキズや汚れもなくまだまだ使って頂ける思いますが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。平置き採寸肩幅36身幅42着丈57
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