✨美品✨ゲラルディーニ ショルダーバッグ ソフティ クロスボディ 黒

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○アイテム○サイズタテ18cmヨコ23cmマチ9cmショルダーorハンドル110〜125cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態使用感はありますがまだまだお使いいただけます♪○カラー黒ブラックややダークブラウンのようにも感じます。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ブランドショップで鑑定済みの正規品ですので安心してご購入下さいませ^^ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。