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✨美品✨ゲラルディーニ ショルダーバッグ ソフティ クロスボディ 黒
商品番号 N39714407826
商品名

✨美品✨ゲラルディーニ ショルダーバッグ ソフティ クロスボディ 黒
ブランド名 ゲラルディーニ
特別価格 税込 2,028 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテム○サイズタテ18cmヨコ23cmマチ9cmショルダーorハンドル110〜125cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態使用感はありますがまだまだお使いいただけます♪○カラー黒ブラックややダークブラウンのようにも感じます。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ブランドショップで鑑定済みの正規品ですので安心してご購入下さいませ^^ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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