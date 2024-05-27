【極美品】 2020年製　ルイヴィトン 　エシャルプモノグラム グラディエント

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参考定価91300円ルイヴィトンエシャルプ・モノグラムグラディエントカシミヤウールマフラーです。カラーはブラック×グレーで人気のノワールですので、レディースの方もご使用していただけるカラーです。国内の正規店で購入して室内で試着したのみのため、汚れやほつれ等は無く綺麗な状態です。箱とメッセージカード、リボンを付属品としてご一緒に発送いたします。プレゼント等にもいかがでしょうか？すり替え防止の為、ご購入後のキャンセルや返品等はご遠慮ください。偽物が多く出回っておりますが、白タグの付いた国内正規品ですので、気になる方いらっしゃいましたらご検討よろしくお願いいたします。