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WANIMA ツアー グッズ セット
商品番号 D94454975279
商品名

WANIMA ツアー グッズ セット
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 5,639 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★美品★新品未使用★セット売り売り☺︎TシャツMとLです！ツアーで一回着用して、ホームクリーニングして収納してました☺︎ビーチタオルツアーで一度使用して、ホームクリーニング済み☺︎フェイスタオル赤青　新品未使用☺︎リストバンド新品未使用手に入らないレアなものもあります！バラ売りはしませんのでこのままご購入ください。WANIMA/ワニマ/ツアー/コンサート/フェス/バスタオル/Tシャツ/バンド/限定/レア気軽にコメントください☻✽納得していただいてからの取引お願いします。✽他サイト・アプリにも出品してますので、予告なしの削除もありますのでご了承ください。✽プロフィールに説明があるので必読です！✽素人検品ですので見落としがある場合がありますので、ご了承ください。✽発送は話し合って決めたいです。✽最後までスムーズなお取引出来る方でお願いします。✽コメントしてからの購入お願いします！
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