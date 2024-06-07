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ドレス
商品番号 P77818030027
商品名

ドレス
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年前にBUYMAで購入したドレスです！キラキラスパンコールや上品な透け感がとってもお気に入りでしたが、使う機会がないため出品いたします。パーティ、成人式や結婚式の2次会などにもオススメです♪お値下げ交渉可能です
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