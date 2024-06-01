846　セシルマクビー　美ラインコート　M　ブラック

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ご覧いただきありがとうございます(^^)♡♡ブランドCECILMcBEEセシルマクビー♡お色ブラック※お色は素人撮影のため、実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。♡サイズM↓置き寸法♡肩幅 ３４♡身幅 ４４♡着丈 ７９ ♡袖丈 ５７※若干の誤差はご了承ください。♡状態美品♡目立つや汚れ等はありません♡状態に関しては画像でもご確認ください♡気になる事がございましたらお気軽に質問してくださいね(*^^*)※自宅保管品ですのでご理解いただける方のみ購入をよろしくお願いいたします♡♡他にもレディースファッション、雑貨、子供服なども出品しておりますのでよろしければご覧ください♡♡お値引きのコメントはフォロー後によろしくお願いいたします(^^)