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商品詳細
袖丈...半袖カラー...ブラック柄・デザイン...チェック季節感...春,夏,秋着丈125身幅52裏地なし【雑誌SWEETとコラボしたロングワンピース】前から見ると無地でシンプル、後ろ姿がチェックのロングワンピース雑誌SWEETとのコラボ商品傷や汚れはありません目立ちませんが前身ごろポケット部分にやや色褪せを感じます気にする方はご遠慮くださいませ中古品にご理解いただける方に
http://narcologia.ru/goods/kindness469905.html
http://narcologia.ru/goods/injure505467.html
http://narcologia.ru/goods/waveform471117.html
バックシャン クレストブリッジチェックシースルーボイルワンピース
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