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バックシャン クレストブリッジチェックシースルーボイルワンピース
商品番号 X46081666268
商品名

バックシャン クレストブリッジチェックシースルーボイルワンピース
ブランド名 ブルーレーベルクレストブリッジ
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈...半袖カラー...ブラック柄・デザイン...チェック季節感...春,夏,秋着丈125身幅52裏地なし【雑誌SWEETとコラボしたロングワンピース】前から見ると無地でシンプル、後ろ姿がチェックのロングワンピース雑誌SWEETとのコラボ商品傷や汚れはありません目立ちませんが前身ごろポケット部分にやや色褪せを感じます気にする方はご遠慮くださいませ中古品にご理解いただける方に
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